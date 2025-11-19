Fusiles semiautomáticos y 8 detenidos de una banda narco con alto poder de fuego

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al MPA, llevó adelante siete allanamientos en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. En los procedimientos fueron aprehendidas 8 personas y se secuestraron múltiples armas de fuego y municiones de diversos calibres, en un megaoperativo realizado en conjunto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Se trata de una causa por hechos de violencia altamente lesiva que investiga el fiscal Ignacio Hueso, del Ministerio Público de la Acusación, que ya tiene a otras cinco personas detenidas. Como resultado de los procedimientos llevados adelante este lunes entre barrios Nuevo Alberdi Oeste y Zona Cero, cuatro hombres y cuatro mujeres fueron aprehendidos, en tanto que se secuestraron múltiples armas de fuego y municiones, entre otros elementos de interés para la pesquisa.

En el armamento incautado aparecen escopetas varias, incluidas Stopping Power y Chiaramonte; fusiles semiautomáticos y de precisión; pistolas Taurus 9 mm, Colt, Fox de aire comprimido; revólver calibre 32; un kit armamentístico Black Ovvl-Noctua; cargadores y chaleco balístico. Asimismo, más de 400 municiones de distintos calibres (9x19, 45, 380 auto, 9mm CBC, entre otras), además de blísteres vacíos y cartuchos sueltos. También los agentes secuestraron un trozo compacto de lo que sería cocaína, una balanza de precisión, 13 macetas par cultivo, 14 celulares y otros elementos de interés.

El jefe del departamento Complejas II de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI), Claudio Scarafía, detalló que “tenemos ocho detenidos hasta la fecha, en este momento. Se van a ir resolviendo en el transcurso del día las libertades o las detenciones para las correspondientes audiencias de los próximos días”.

Respecto al armamento incautado durante el operativo, Scarafía remarcó que “es muy prematuro saber de dónde proviene todo este armamento, pero estamos haciendo el conteo y el análisis de todas las armas para ser elevada en nuestro gabinete criminalístico de la PDI para su correspondiente peritaje”.

“Hacía bastante que no teníamos este tipo de secuestro, nos llama la atención el tipo de calibre y armamento que se halló en este domicilio, la cantidad en un solo lugar”, expresó el funcionario.