Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los octavos de final

El fútbol argentino comienza el sprint final para conocer al segundo campeón del año que, a su vez, disputará la Copa Libertadores 2026.

Al igual que en las pasadas Copa de la Liga, la definición del vencedor se dará a partir de un sistema de playoff que cruzará a los ocho primeros de cada zona. Este martes, AFA definió fechas y horarios de los partidos.

Torneo Clausura: así quedaron los cruces de playoffs

Sábado 22 de noviembre

20:00 Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

22:00 Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

20:00 Boca (1A) vs. Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

19:30 Racing (3A) vs. River (6B)

22:00 Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

Miércoles 26 de noviembre

21:30 Lanús (2B) vs. Tigre (7A)



Boca, Vélez, Lanús, Racing, Rosario Central, Central Córdoba, Unión y Riestra jugarán el cruce de octavos como locales, debido a la obtención de un mejor puesto que el rival durante la fase regular.

Tanto el “Xeneize” como el equipo rosarino se ganaron el derecho de jugar hasta las semis en dicha condición en caso de avanzar de fase.

La final se disputará en el estadio “Madre de Ciudades” en Santiago del Estero.