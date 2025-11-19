AMBA: más de 50 líneas de colectivos incorporan nuevos medios de pago

El gobierno nacional incorporó 54 líneas de transporte que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires a las nuevas modalidades de pago del boleto.

Medios de pago habilitados

*Tarjetas de débito, crédito o prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

*Celulares y relojes con tecnología NFC vinculados a esas tarjetas.

*Tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

*Código QR desde billeteras electrónicas.

Cómo pagar

*Con tarjeta, celular o reloj: acercá el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde indica “Acercá tu tarjeta”.

*Con código QR: generá el código desde tu billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

¿Qué líneas se incorporan?

Jurisdicción Municipal

Almirante Brown: 501A

José C. Paz: 741

La Matanza: 620, 622, 624, 628

Lanús: 524

Lomas de Zamora: 540, 542, 548, 550, 551, 552, 553

Mercedes: 1, 2B

Morón: 634, 635

Pilar: 501B, 503

San Fernando: 710

San Miguel: 740

San Vicente: 503C

Jurisdicción Nacional: 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y197

Jurisdicción Provincial: 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445

Si viajás con SUBE física o digital, mantenés los descuentos de la Tarifa Social Federal.

Además, con la funcionalidad Atributo a Bordo podés activar o actualizar tus beneficios sociales directamente en el colectivo, indicándole al chofer y apoyando la SUBE en el validador.

La iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA que desarrolla y administra SUBE en más de 60 localidades del país.