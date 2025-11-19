Se movían en tres autos y asaltaron a tres jubilados que iban al médico: les robaron hasta las recetas

Tres jubilados que iban al médico fueron asaltados por un delincuente armado que descendió de uno de los tres vehículos en los que se movilizaba la banda y les robaron hasta las recetas, en un violento ataque en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de las calles Liniers y Paso y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Un hombre advirtió que varios autos con actitud sospechosa se aproximaban al lugar donde sus dos hermanas lo aguardaban en un vehículo de alquiler para ir al doctor.

Al prever que se trataba de un asalto, el hombre cruzó corriendo la calle y se tiró al piso, mientras levantaba las manos para no oponer resistencia. En ese momento, un joven armado se acercó y le apuntó directamente a la cabeza para exigirle sus pertenencias, tras lo cual le sustrajo el teléfono celular.

El asaltante continuó luego con las dos hermanas de la víctima: primero abordó a la mujer que estaba en el asiento trasero y le arrebató su bolso y su celular, y posteriormente hizo lo mismo con la que se encontraba en el asiento delantero.

Tras cometer el robo, el delincuente volvió a uno de los tres vehículos que oficiaban de apoyo y escapó junto a sus cómplices. Entre los objetos sustraídos, las víctimas denunciaron la pérdida de documentación correspondiente a un estudio médico que una de las mujeres necesita de manera urgente.