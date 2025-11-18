Tres menores cruzaron la calle corriendo y un nene de 5 años fue atropellado por una moto

Un niño de 5 años resultó herido al ser atropellado por una moto que circulaba a alta velocidad en el barrio José Ignacio Díaz 5º Sección y otros dos menores se salvaron por centímetros.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en Barahona al 5200 y quedó registrado por las cámaras del 911. Tres menores cruzaban corriendo la calle y uno de ellos fue impactado por la moto, que lo arrastró algunos metros antes de quedar tendido en el asfalto.





El pequeño cayó al piso, se reincorporó rápidamente y fue asistido por un familiar y vecinos que salieron de sus viviendas al escuchar el golpe.

La familia trasladó al niño en un vehículo particular al Hospital Florencio Díaz, donde permanece internado en observación con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

El motociclista también quedó en el suelo tras el impacto y recibió asistencia médica. Los otros dos menores que cruzaban junto al niño se salvaron de milagro, indicaron los testigos.

La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad.