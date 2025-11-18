Fabiola Yáñez rompió el silencio sobre Alberto: cachetazos en Olivos, sus amantes y el pedido de disculpas sobre la foto en Olivos

A casi dos años del fin del mandato de Alberto Fernández, las polémicas en torno al presidente durante el gobierno del Frente de Todos continúan. Luego de que el ex-mandatario reaparezca en los medios, Fabiola Yáñez disparó munición gruesa.

Francisco, el hijo de ambos, nació en 2022. “La revinculación la generó mucha ansiedad”, soltó Yáñez. “Nunca pide por el padre”, agregó. “Cuándo quedé embarazada él no lo aceptaba”, remató.

El escándalo más grande del mandato de Alberto fue la famosa “foto en Olivos” cuando en medio de las fuertes restricciones por el COVID-19, la ex-primera dama celebró su cumpleaños con un nutrido número de asistentes.

“Voy a pedir disculpas las veces que sea necesario”, afirmó y luego dejó un bombazo: “El vídeo lo entregaron desde Olivos”. Se lo sacaron a una persona que trabajaba conmigo del teléfono y lo enviaron a la televisión. Justificaron que iban a adelantarse”.

Cachetazos en Olivos y las amantes de Alberto

“La violencia comienza gradualmente y con cosas muy pequeñas”, aseguró la mujer de 44 años. “Cuando te humillan, cuando te dicen que te tenes que poner”

Fabiola Yáñez denunció que Alberto Fernández le pegaba en "horarios" donde "el personal ya no estaba" en la Quinta de Olivos, y "nadie" la "ayudó" cuando lo pidió.

Según Yáñez, Viviana Canosa mantenía un estrecho vínculo con el presidente y habría llegado a pedirle la Secretaría de Comunicación.

En torno a las amantes de Fernández, Yáñez aseguró que “eran muchas”.