Darín en Otro Día Perdido: el día que casi se muere un espectador, el meme de las empanadas y la sensación de ser abuelo

Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece tuvo como primer invitado de la semana a Ricardo Darín.

El histórico actor de cine, teatro y TV estuvo en sintonía fina durante todo el show con el conductor, sacando a relucir lo mejor de su rico anecdotario.

La primera historia contada por Darín transcurrió en Barcelona cuando se encontraba realizando Escenas de una vida conyugal. “Se vio una escaramuza y medio que no te podes hacer el boludo”, contó. “Había un señor tirado y yo bajé”, agregó.

“Que bueno que te salve Darín”, añadió Rada.

España es casi como una segunda casa para el actor. Lo que no se sabía es que al hacer la nacionalidad, el protagonista de El Eternauta tenía que elegir un sitio de nacimiento. “Elegí Jaén porque es como primo hermano de ´joder´”, bromeó.

“También sos ciudadano uruguayo”, le lanzó Mario. “Soy ciudadano de Tacuarembó también”, contestó Darín provocando la tentada de Pergolini que tuvo que frenar por la risa. “Desde que fumaba no me reía tanto”, agregó.

La emoción de Darín al enterarse que iba a ser abuelo

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Pergolini le preguntó al actor por su familia. “Cuándo me enteré que iba a ser abuelo, me tembló el piso”, narró el actor.

La bomba sobre el Eternauta y el meme de las empanadas

Un tema que circundó la nota fue El Eternauta, la serie que fue furor durante 2025 y que se prepara para una nueva temporada.

Un episodio subsidiario a la producción fue el “empanada-gate”, cuando el actor se quejó por el precio de una docena, algo que terminó escalando hasta el ministerio de Economía y el presidente Javier Milei.

“Ya cuando la hacíamos palpitamos que no iba a pasar desapercibida”, contó Ricardo en torno a la repercusión que tuvo la serie en Argentina y el mundo.

“¿El año que viene lo tenés muy cubierto?”, preguntó Pergolini. “Sí con El Eternauta”, contestó. “¿Y el otro?”, redobló Mario. “Sí porque El Eternauta NO termina en la segunda temporada", lanzó Darín en uno de los bombazos de la noche.