Atropelló a un motociclista, lo llevó en el capot y al caer sobre el asfalto sufrió graves heridas

Un motociclista de 30 años fue trasladado al Hospital de Urgencias con fracturas expuestas tras ser atropellado por un auto en el barrio Escobar de la ciudad de Córdoba.

El impactante accidente ocurrió en la intersección de las calles Domingo Zipolli e Intendente Ramón Mestre, a la altura del puente Zipolli, cuando el motociclista circulaba por la zona y fue impactado por un vehículo cuyos datos no fueron precisados.

A raíz de la violencia del choque, la víctima salió despedida y recorrió varios metros sobre el capot del auto antes de caer sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudió personal policial y un servicio de emergencias, que asistió al herido y dispuso su traslado al Hospital de Urgencias. Allí, los profesionales diagnosticaron fracturas expuestas y continuaban evaluando su evolución clínica.