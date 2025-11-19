El calvario de Cris Morena: encontraron fotos de sus ojos, mapas y anotaciones en el casa del acosador

Luego de que el caso de hostigamiento hacia Cris Morena salga a la luz la Justicia encontró nuevos y estremecedores elementos sobre la conducta de Leonardo, un músico que en los últimos cinco años la siguió con el auto, vigiló la puerta de su casa y se le apareció en el trabajo.

En Desayuno Americano (América TV) revelaron los macabros hallazgos en la casa del acosador. "En la habitación encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y la situación que Leonardo imaginó en su mente entre él y ella. Venía siendo víctima de un acoso feroz", comentó el periodista Carlos Salerno.

"Encontraron fotos de los ojos de Cris Morena, se tomó el trabajo de recortar revistas y hacer un collage con sus ojos. Obsesionado con la mirada de Cris Morena", profundizó.

"Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador no solamente había anotaciones y fotos, sino que había mapas a mano alzada con sus movimientos: 'se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, se juntó con esta persona...'.

“La Fiscalía nº 10 impuso una medida de restricción para que él no se pueda acercar a ella en un marco de mil metros”, explicó Mauro Szeta en Lape Social Club.

“Había un plan”, agregó. “En 2022 dan por terminado el asunto pensando que el tipo no iba a reincidir”, relató luego.

“Este hombre de 51 años tenía perfectamente estudiados los movimientos de Cris Morena”, detallaron más tarde en C5N.