Motochorros la siguieron desde el banco hasta su casa, le destrozaron el vidrio de su camioneta y la mujer logró escapar

Las cámaras de seguridad registraron un violento intento de salidera bancaria en San Isidro, donde tres motochorros siguieron a una mujer hasta la puerta de su casa y, tras esperar el momento oportuno, le destrozaron la ventanilla de su camioneta para intentar asaltarla. La víctima logró escapar acelerando y evitó el robo.

El hecho ocurrió luego de que la mujer retirara dinero de una sucursal bancaria. Aunque los delincuentes la observaron salir de la entidad, optaron por no interceptarla en la zona por la presencia de seguridad privada y patrullajes policiales. En cambio, comenzaron a perseguirla en dos motos y siguieron su recorrido hasta su domicilio.

Según quedó registrado en las imágenes, los asaltantes aguardaron en la esquina mientras la víctima estacionaba su camioneta sobre la vereda. En ese instante, uno de ellos —encapuchado— se acercó a pie, la sorprendió por el lateral y le destrozó el vidrio del asiento del acompañante con un golpe seco.

En medio de gritos de pánico, la mujer aceleró de inmediato y logró escapar antes de que los ladrones alcanzaran a sustraerle el dinero retirado del banco. Tras el fallido ataque, los tres delincuentes huyeron a toda velocidad en las motos.

Ante el refuerzo policial y privado en los alrededores de las entidades bancarias, la modalidad delictiva se desplazó hacia las zonas residenciales, donde las víctimas son seguidas hasta sus hogares para ser sorprendidas en un momento de mayor vulnerabilidad.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno y se analizan las cámaras de seguridad municipales y privadas para identificar a los autores.