Impactante triple choque y dos mujeres heridas con traumatismo de cráneo

Dos mujeres resultaron hospitalizadas tras un choque múltiple registrado en avenida Juan B. Justo, a la altura del 9200, en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba, donde tres vehículos Volkswagen Gol protagonizaron un violento accidente.

El hecho ocurrió cerca de las 17, cuando los tres rodados impactaron en cadena, dejando a una de las conductoras atrapada dentro de su vehículo, lo que obligó a la intervención de efectivos del DUAR de la Policía de Córdoba y personal de emergencias médicas.

Los bomberos trabajaron varios minutos para liberar a la mujer, que no podía abrir las puertas debido a la deformación del habitáculo producto del impacto.

Tanto la conductora del primer vehículo involucrado como la del segundo auto fueron trasladadas al Hospital Elpidio Torres, donde ingresaron con traumatismos de cráneo y quedaron en observación.

En el tercer vehículo viajaba un hombre junto a su pareja y tres hijos menores. Todos fueron evaluados por los médicos en el lugar y ninguno presentó heridas de consideración.

El tránsito en la zona permaneció reducido mientras se realizaban las tareas de asistencia y se retiraban los vehículos siniestrados.