Autos de alta gama, USD 840.000 y un matrimonio que lavaba dinero con la exportación de legumbres

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desbarató una asociación ilícita dedicada al lavado de activos mediante acciones compatibles a delitos de defraudación al Estado Nacional. Tras realizar 12 allanamientos en domicilios particulares, oficinas y entidades bancarias ubicados en las localidades de Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos, los oficiales secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación de interés.

La pesquisa comenzó a fines de agosto mediante un oficio judicial que solicitaba la realización de tareas investigativas para dar con las personas físicas y jurídicas sospechadas. Mediante las labores de campo de los agentes de la PSA, junto al trabajo impositivo llevado adelante por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se descubrieron maniobras relacionadas al delito del lavado de activos hechas por una empresa dedicada al acondicionamiento de legumbres para exportación, la cual era liderada por un matrimonio.

A su vez, se detectó la participación de una sobrina de la pareja mencionada, quien figura como subdirectora de una compañía con asentamiento en los Estados Unidos, la cual sería la encargada de comprar los contenedores con granos exportados por la empresa de legumbres para ser comercializados en Europa, realizando para estas transacciones manejos compatibles a delitos contra la administración pública.

Como resultado de los procedimientos realizados, los efectivos decomisaron 838.968 dólares, 2.890 euros, nueve vehículos, ocho teléfonos celulares, nueve notebooks, tres computadoras, elementos electrónicos varios y numerosa documentación de interés para la causa.

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.