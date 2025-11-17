Netflix compartió las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casán mientras continúa el rodaje de la serie

Aumenta la expectativa por la nueva serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán tras la difusión de las primeras imágenes oficiales, en las que Griselda Siciliani encarna a la legendaria artista. La producción, realizada íntegramente en Argentina, apuesta a tres actrices —Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione— que interpretan a Casán en distintas etapas de su vida, una decisión que ha generado gran interés entre los seguidores de la diva y del espectáculo nacional.

La serie, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, se inspira en los momentos más emblemáticos de la trayectoria de Casán, conocida como “la One”. El elenco se completa con Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni, quienes asumen los papeles de Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una reinterpretación de la icónica obra teatral Brujas. Esta recreación busca rendir homenaje a las figuras originales del teatro argentino, trasladando su impronta a la pantalla.

Griselda Siciliani, que también está de estreno por Netflix con la tercera temporada de la serie Envidiosa (un éxito no sólo a nivel de la Argentina, sino global), es la protagonista de las últimas imágenes compartidas donde se la ve personificando a Casán.

La serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán aún no tiene fecha de estreno, pero el plan de rodaje continúa a toda marcha.

La ansiedad en torno al proyecto se intensificó desde que Moria Casán anunció que trabajaba en una serie sobre su vida, respaldada por una de las plataformas de streaming más influyentes. Según las redes sociales, el público espera que la ficción recorra sus grandes cruces con otras figuras del espectáculo y plasme el magnetismo que la convirtió en un ícono.

Las primeras imágenes filtradas anteriormente desde el set, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran a Sofía Gala Castiglione —hija de Moria y encargada de interpretarla en su juventud— caracterizada con un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el característico peinado de flequillo y melena suelta. A su lado, la actriz que representa a Susana Giménez —inseparable compañera de Casán en los años dorados del teatro y el cine— aparece con un pañuelo de animal print y el emblemático tapado de visón, símbolos de una época marcada por el glamour y el desenfado.

La presencia de Susana Giménez en la serie resulta ineludible: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y enfrentamientos, consolidando una dupla que dejó huella en la industria y en la memoria colectiva. Los fanáticos esperan que la biopic retrate tanto las aventuras y éxitos como los desencuentros y reconciliaciones entre ambas, mostrando la complejidad de dos figuras insoslayables del espectáculo argentino.

El diseño visual de la serie promete fidelidad a la estética de las décadas que marcaron la carrera de Casán, con una cuidada recreación de vestuarios, peinados y escenarios reconocibles para quienes siguieron su trayectoria. La producción busca ofrecer una mirada desde dentro, desplegando la vida de Moria a lo largo de tres etapas, en una estructura narrativa que recuerda a la utilizada en la biografía de Sandro. El relato no solo recorre la vida de una diva, sino que también refleja el pulso de un país, desde el sabor de la revista porteña hasta la ferocidad del prime time y la capacidad de reinvención de la protagonista

La selección de las actrices fue motivo de celebración para la propia Moria Casán, quien expresó: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, según declaró a Netflix. Añadió además: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

El desafío de encarnar a una figura viva y tan influyente fue destacado por Cecilia Roth, quien afirmó a Netflix: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de ella. Es un desafío aterrador y fascinante a la vez”.

Por su parte, Griselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que “nada más tentador que sumergirse en este universo” y que se trata de “un honor” que pensaran en ella para “tremendo desafío”, según sus palabras a Netflix.

La difusión de un video con la presentación de las protagonistas, que rápidamente se viralizó, alimentó aún más la expectativa en redes sociales y entre los seguidores de la artista.