Tiros en una estación de servicio y persecución en un auto robado: murió un ladrón

Un delincuente fue abatido y otros tres resultaron detenidos -uno de ellos herido de un balazo- tras un enfrentamiento a tiros, feroz persecución por la General Paz y posterior choque en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza.





El operativo involucró a personal de la Policía de la Ciudad y secuestraron armas y un auto con pedido de captura, según informaron fuentes de la investigación.

El hecho ocurrió en una estación de servicio YPF ubicada en colectora General Paz y Chilavert, cuando los oficiales Eduardo Giménez (División Anillo Digital) y el oficial primero Josué Mendi Biere advirtieron que un Toyota Etios con patente delantera AE-359-AI —que no correspondía— y trasera AF-359-AI cargaba combustible en el lugar.

Al intentar identificar a los ocupantes, los sospechosos atropellaron al policía que se había parado delante del auto en posición de tiro, iniciaron una fuga a balazos y se desató un enfrentamiento con los efectivos, quienes repelieron la agresión con sus pistolas Pietro Beretta calibre 9 milímetros.

Tras recorrer unos metros, el Etios chocó con una Renault Kangoo y volcó y sus ocupantes continuaron la huida a pie. Tres de ellos fueron capturados a pocos metros: Julio Gabriel Dimaso (32), Diego Hernán Mehauod (38) —herido con un impacto de arma de fuego en el brazo— y Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera (40).

En la calle Pintos al 2494 cayó abatido uno de los delincuentes, que recibió un disparo en la zona ilíaca derecha y aún no fue identificado. Según las primeras pericias, era el conductor del vehículo, mientras que Ajalla Cabrera —uno de los detenidos— tenía pedido de captura activo por evasión desde el 9 de febrero de este año, en el marco de una prisión preventiva por homicidio.

El Toyota Etios presentaba pedido de secuestro activo por robo agravado desde el 14 de julio, requerido por la comisaría 2ª de Morón. En su interior se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, además de un cargador con municiones.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar por orden del fiscal Arribas, de la UFI Temática de Homicidios, quien dispuso preservar la escena, el traslado del fallecido a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la autopsia y la aprehensión de los tres sospechosos por “encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de guerra”. No adoptó medidas contra los policías intervinientes.

Mehauod fue trasladado al hospital Ballestrini, donde quedó internado fuera de peligro. Además, se incautó una moto Honda Tornado patente A-224-BPQ, utilizada por Dimaso antes de abordar el vehículo.

Mendi Biere sufrió lesiones leves en el operativo, mientras que Giménez resultó ileso.