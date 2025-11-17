Javier Milei viajará a Washington para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026

De cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Javier Milei viajará para ser partícipe del del evento de la FIFA en Washington.



El centro John F. Kennedy para las artes escénicas es el lugar elegido para el mega evento del 5 de diciembre donde se sabrá qué rivales tendrá la Selección Argentina en la fase de grupos y el resto del fixture.



En principio, Milei y Trump serán los dos únicos presidentes que estarán presentes en el sorteo, que tendrá la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ambos, el mandatario argentino y el estadounidense, se ubicarán en el palco presidencial del centro de convenciones, que tiene capacidad para 2.440 personas.



Otra particularidad es que por primera vez en la historia, el Mundial tendrá tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Por lo que el sorteo determinará en qué país o países deberá jugar cada selección.



Cuando se realice el sorteo habrá 42 clasificados de los 48 equipos. Los otros seis se conocerán en marzo cuando se dispute el repechaje europeo por un lado y el repechaje intercontinental por el otro.



El Mundial en el que la Selección Argentina buscará su cuarta estrella comenzará el 9 de junio y la final se jugará el 19 de julio.



Los 32 clasificados hasta el momento:



Estados Unidos (Concacaf)



Canadá (Concacaf)



México (Concacaf)



Japón (AFC)



Nueva Zelanda (OFC)



Irán (AFC)



Argentina (Conmebol)



Uzbekistán (AFC)



Corea del Sur (AFC)



Jordania (AFC)



Australia (AFC)



Brasil (Conmebol)



Ecuador (Conmebol)



Uruguay (Conmebol)



Colombia (Conmebol)



Paraguay (Conmebol)



Marruecos (CAF)



Túnez (CAF)



Egipto (CAF)



Argelia (CAF)



Ghana (CAF)



Cabo Verde (CAF)



Sudáfrica (CAF)



Qatar (AFC)



Inglaterra (UEFA)



Arabia Saudita (AFC)



Costa de Marfil (CAF)



Senegal (CAF)



Francia (UEFA)



Croacia (UEFA)



Portugal (UEFA)



Noruega (UEFA)