Una menor de 14 años estaba desaparecida, pidió ayuda en un tótem y fue encontrada en buen estado de salud

La Policía de la Ciudad localizó sana y salva a una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida en el barrio de Villa Crespo, luego de que la propia joven activara un Tótem de Seguridad en la intersección de Avenida Cabildo y Jaramillo, en Belgrano.

El hecho comenzó alrededor de las 18:20 del viernes, cuando la madre de la menor, de 14 años, denunció su ausencia en Avenida Córdoba al 5800, señalando que su hija padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento médico en el Hospital Infantil Juvenil.

De inmediato, la Fiscalía Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Lucio Herrera, ordenó la intervención de la División Búsqueda de Infancia y Adolescencia y la implementación de un operativo para dar con su paradero.

Poco después, la adolescente fue detectada tras solicitar ayuda a través del Tótem de Seguridad N° 37, ubicado en la esquina de Cabildo y Jaramillo, donde fue asistida por personal policial y médico.

Gracias a la rápida activación del sistema de seguridad y a la coordinación entre las unidades policiales, la menor pudo ser resguardada y devuelta a su familia.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden en el espacio público, la Ciudad instaló Puntos Seguros en plazas, parques y centros de trasbordo. Estos tótems permiten que los vecinos se comuniquen con el 911 de la Policía de la Ciudad de forma directa, por ejemplo, para denunciar un robo, un incidente o una emergencia médica.

Desde mayo de 2024 ya se instalaron 370 Puntos Seguros, y el plan prevé alcanzar los 400 en total, ubicados estratégicamente en todas las comunas porteñas, así como en las líneas de subte y el Premetro. Al presionar el botón del tótem, se establece una comunicación inmediata con el 911, mientras las cámaras integradas captan imágenes y audio de la escena, facilitando una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo.