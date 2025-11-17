“Soy bastante vengativa, muy hiriente, pero digo cosas que después me arrepiento”: la confesión de la "China" Suárez junto a Mauro Icardi

Recién llegada al país desde Turquía, y con el objetivo de promocionar “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, la nueva ficción que protagoniza para Disney+, Eugenia “la China” Suárez aprovechó para hablar de todo con los medios.

La actriz logró resolver su agenda de cara al estreno del nuevo proyecto el próximo 19 de noviembre y estuvo presente en Otro Día Perdido (El Trece), el ciclo de Mario Pergolini, donde compartió su presente profesional y sentimental.

Luego de una bienvenida cordial, la protagonista aludió al impacto mediático que provocan sus decisiones y a la imagen negativa que le atribuyen los rumores en torno a su vida personal, al solicitar específicas exigencias como lentes de sol para que el conductor no la mirara a los ojos y confites rojos en vez de verdes como habían preparado especialmente para ella.

Minutos más tarde, el ciclo televisivo presentó el tráiler y Pergolini insinuó que la actriz comparte similitudes con Letizia, su personaje, quien al llegar a un pueblo de la Patagonia se vuelve pieza central de una sangrienta venganza al poner en marcha un plan cargado de brutales crímenes.

"¿Vos decís que hay similitudes? No. De hecho, debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme", lanzó Suárez, filosa. Rápidamente, sus palabras causaron tensión en el estudio y la actriz, aclaró: "No de nadie puntual".

Aprovechando el momento, Pergolini le preguntó si se considera una persona vengativa. "En la vida real, si. Pero también hay un perfil que la gente conoce, mi versión más callada, que soy de decir: 'No, de eso no hablo' pero, si....soy bastante vengativa", afirmó Eugenia.

"Soy muy hiriente aunque no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento. No soy de arrepentirme pero sí, me voy a la mier.., Es decir, busco exactamente que decir", reconoció a continuación.

Al ser consultada sobre su decisión de enfrentar los rumores que circulan en redes sociales sobre su vida privada y el impacto mediático que generan, la China Suárez planteó: "Yo soy impulsiva y muchas veces me callo y he dejado pasar muchas cosas como chistecitos pero por ahí, un día me levantó cruzada y agarró Twitter, y lo pongo. Soy así".

"De hecho, Mauro lo sabe. Él me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual...nunca me mandé tantas cag.... con el celular e incluso, podría haber sido mucho peor. ¿Qué fue lo tan grave que hice? Contestar", manifestó.

¿Cuándo se casa con Icardi?

En otro de los pasajes de la charla, la influencer destacó que nunca se había casado, lo que generó el asombro de Pergolini, quien preguntó: “¿Y te ofrecieron matrimonio?“. Luego de que la actriz respondiera de forma positiva, Mario afirmó: “Este te va a casar, el último (Icardi)“.

Lejos de decir que no, la China comentó: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio. Estuve a punto de casarme, y pasó algo muy loco. No era tan chica”.

Y relató: “Pero sí, estuve a punto de casarme. Salón reservado, catering. No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo. Siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento me pasaba que, al momento de hablar con una pareja, yo le decía: “¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

Ante la consulta por la fecha en la que se conocieron, la actriz se refirió a la fecha de los aniversarios de novios: “El 29”.

Su enfrentamiento con Wanda Nara:

“China, ¿por qué crees que despertás estas pasiones en la gente, ¿no? O sea, los que están con vos están a muerte con vos. Los que están contra vos, están recontra en contra. Es raro lo que se ha generado casi en ese mundo, ¿no? Creo que armaron como una subdivisión ya dentro del mundo del espectáculo”, comenzó diciendo el comunicador al frente de Otro día perdido.

A pesar de que el conductor no había hecho mención directa a Wanda Nara, la China no se arrugó y lanzó una indirecta a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe): “En Argentina pasa mucho con todo. Como o estás de un lado o estás del otro. Desde la política, desde los equipos de fútbol, y pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres y meter mie... y que esto, o estás de un lado o estás del otro”.

Fue entonces cuando Pergolini arremetió y aclaró: “Pero no son dos tibias tampoco, ¿no?“. Fiel a su postura, Suárez argumentó: ”No, no, yo si algo que no soy es tibia, nunca. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”.

Acto seguido, la actriz se refirió a su círculo íntimo, destacó la contención que recibe y explicó por qué cuenta a sus amigos con los dedos de la mano: “Por eso tengo cinco amigos, porque me he quedado en el camino con gente que... No porque esté bien o mal, no es lo que yo quiero en mi vida. Yo por mis amigos mato y por la gente que yo quiero. Cuando no me pasa eso del otro lado o a uno le preguntan y se hace el medio: “No, no la conozco”. Y prefiero que no. Yo sé quién soy y sé cómo soy como amiga, como persona. Entonces, me gusta que eso como que se valore”.

El vínculo con su padre y una triste confesión:

En 2012, la China Suárez vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre, Guillermo Suárez, quien se encontraba internado por una enfermedad en el Hospital Rivadavia.

Recordó la vez que su padre le dijo “yo con vos ya no puedo hacer nada”, al referirse a la rebeldía en comparación a su hermano. Y le agregó: “Sos ineducable”.

“Yo volvía del colegio con el cuaderno de comunicados con malas notas, mi mamá se enojaba y yo veía que a mi papá en el fondo como que le gustaba”, reflexionó.

"Mi papá no llegó a conocer a mis hijas. Cuando se enfermó, no quería ir al médico", contó.

El “hate” en las redes sociales:

La protagonista también cómo afronta las críticas públicas cuando sus hijos empiezan a notar lo que sucede en las redes.

“Amancio y Magnolia no tienen ni idea, porque no tienen acceso a nada, pero sí yo les voy tirando”, aclaró, explicando que cada uno atraviesa una etapa distinta con respecto a la información que consumen.

La anécdota clave llegó cuando recordó una charla reciente: “El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó.

Y fue en ese contexto cuando Magnolia lanzó la frase que sorprendió a la actriz: “Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’”.

China relató cómo manejó esa pregunta tan directa e inocente: “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.

¿Icardi es más “picante” que Suárez?

Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.

Mauro, con una memoria notable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: “Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.

“Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.

En este marco, el conductor dijo también sin vueltas: “Qué loco que hayan terminado juntos”. Icardi se sorprendió y preguntó “¿por qué?”, mientras la China asentía: “Era difícil, era un quilombo”. Pergolini señaló que “ya se había dicho mucho, que sí, que no…”, a lo que Mauro respondió: “Ese es el problema, que se dijo mucho pero desde el otro lado. La verdad no se supo tanto”.

Fue en ese contexto que Eugenia reveló una frase que definió la noche: “Para mí Icardi era mala palabra”. La actriz recordó cómo vivió aquellos meses después del encuentro en París en 2021, cuando estalló el Wandagate y Mauro volvió con Wanda Nara. “Cuando explotó todo y no hablamos más, y yo solo me enteraba de lo que pasaba por la tele y las redes, no me lo podían nombrar”, explicó.

“He soportado varias cosas”, reconoció también Icardi, y su comentario posterior no sumó del todo. “Y seguramente las soportaría porque, en el fondo, es muy buena”, lanzó, y su frase generó una reacción inmediata por parte de la actriz quien le recriminó: “Cómo en el fondo, boludo”.

Y también se refirió a situaciones relacionadas a la profesión de la actriz. "Desde el primer día le dejé en claro que esas cosas no me gustan. Soy celoso", dijo sobre las escenas sexuales.

En materia deportiva, Pergolini pidió a Icardi para Boca y La China Suárez lo cruzó: "Si viene a Argentina, juega en River".

Y agregó la artista: “No hay discusión. Ya está hablado. ¿Boca? Prohibidísimo".

Al finalizar, el futbolista obsequió a Pergolini una camiseta autografiada del Galatasaray, con una dedicatoria personal que decía “Para Mario, con cariño”.