Policiales

Cruzaron 1.000 kilos de droga en una balsa desde Paraguay

La Prefectura secuestró 3.595 millones de pesos en mercadería en la zona de Puerto Irú. Los bultos fueron descargados en la ribera con el objetivo de proveer a una célula narco.
 

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 12:18

El Paraná volvió a ser el escenario de un desembarco fronterizo de droga. Una patrulla de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones divisó el arribo de una embarcación a la altura del kilómetro 1725,4 del río en una zona conocida como Puerto Irú. 

Ante la presunción de estar frente a un delito, el personal de Prefectura se acercó al lugar y, gracias a un amplio rastrillaje, halló 29 bultos que contenían 1.370 paquetes de estupefacientes, con un peso total de más de una tonelada y un aforo superior a 3.595 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Alberto González de la Mata, quienes ordenaron el secuestro de la mercadería y las actuaciones correspondientes.

