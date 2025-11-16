Cruzaron 1.000 kilos de droga en una balsa desde Paraguay

El Paraná volvió a ser el escenario de un desembarco fronterizo de droga. Una patrulla de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones divisó el arribo de una embarcación a la altura del kilómetro 1725,4 del río en una zona conocida como Puerto Irú.

Ante la presunción de estar frente a un delito, el personal de Prefectura se acercó al lugar y, gracias a un amplio rastrillaje, halló 29 bultos que contenían 1.370 paquetes de estupefacientes, con un peso total de más de una tonelada y un aforo superior a 3.595 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Alberto González de la Mata, quienes ordenaron el secuestro de la mercadería y las actuaciones correspondientes.