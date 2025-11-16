Detuvieron a un sargento de la Bonaerense que secuestró y violó a una joven de 25 años durante 4 horas

Un sargento de la Policía Bonaerense fue detenido en Ingeniero Allan acusado de secuestrar a una joven de 25 años en City Bell y abusar de ella durante cuatro horas en el Parque Pereyra Iraola.

El sospechoso, identificado como Jonathan Andrés Peralta (32), trabajaba en el destacamento Vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata y fue localizado en las últimas horas en Florencio Varela luego de que los investigadores montaran una guardia cercana a su domicilio. Cuando salió a bordo de un Nissan March, que según verificaciones tenía pedido de secuestro y una patente adulterada, agentes de la DDI lo siguieron y lo interceptaron sobre la colectora de la ruta 2.

En la requisa del auto, los efectivos encontraron una pistola Bersa 9 milímetros, modelo BP9CC, junto a dos cargadores con ocho proyectiles cada uno y una bala en recámara, todo sin documentación legal que acreditara su tenencia.

La causa se inició días atrás, cuando la víctima denunció que, al retirarse de su trabajo en City Bell, fue sorprendida por un hombre armado que la obligó a subir a su propio vehículo. Según su testimonio, el agresor la llevó hasta una zona del Parque Pereyra Iraola, donde la mantuvo cautiva y la agredió sexualmente durante cuatro horas, antes de dejarla abandonada.

A partir de los registros de cámaras y otras pruebas recolectadas por la fiscalía, los investigadores lograron identificar al presunto autor, lo que derivó en el operativo que culminó con su captura.

Peralta quedó imputado por “robo calificado automotor, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”, y fue puesto a disposición de la justicia, que continuará con las diligencias correspondientes en el marco de la causa.