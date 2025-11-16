Pasta base, 4500 dosis de cocaína y un bunker a metros de una escuela: cayeron 23 narcos

La Policía de la Ciudad detuvo a 23 personas, incautó cocaína, marihuana y pasta base, en 70 operativos realizados en el barrio de la La Boca y en el partido de Avellaneda.

Los operativos tuvieron como objetivo a varias bandas de venta drogas, un invernáculo de cannabis y un búnker que funcionaba a media cuadra de una escuela.

El megaprocedimiento fue llevado a cabo por la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martín, en el marco del Proyecto IMD (por sus siglas Intervención en el Mercado de Drogas), lo cual permitió desarticular una red cuyos puntos principales eran en los llamados Barrio Chino y El Bajo, en La Boca.

En general se secuestraron más de 4500 dosis de cocaína, marihuana y pasta base además de cerca de 500 plantas y plantines de marihuana.

También se secuestraron elementos de corte y acondicionamiento, 13 balanzas, carpas de cultivo; bicarbonato de sodio; recortes de nylon; 1.050 gramos de magnesio. Una pistola calibre 22 con la numeración suprimida y una caja de balas, 47 teléfonos, dos equipos tipo Handy, dos notebooks y una Tablet, una cámara GoPro y un postnet de Mercado Pago; y un router de señal, dinero en efectivo y un Audi modelo “A3”.

La mayoría de los allanamientos fueron realizados en La Boca, cortando el circuito de narcomenudeo que se desarrolla en ese barrio, pero también hubo procedimientos en las localidades de Dock Sud y Wilde, en el partido bonaerense de Avellaneda.

Ante la magnitud del megaoperativo, los detectives de las Divisiones Antidrogas Sur y Norte tuvieron la colaboración de efectivos de las Divisiones Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), Perros, Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), Orden Urbano (DOU), Unidad Táctica de Pacificación (DUTP), personal del área de Violencia de Género y de la Superintendencia de Seguridad Comunal.

La investigación para el tramo La Boca del IMD se inició en septiembre, con trabajos de campo, la utilización de la figura del agente revelador, que permitió hacer el punteo de domicilios utilizados para venta, acopio, y también el cultivo de la marihuana, como ocurrió en una casa en Melo al 500, donde fueron descubiertos dos invernáculos con 81 plantas de marihuana, 18 ramas secas con cogollos.

En ese lugar también los oficiales incautaron cinco sellos apócrifos de médicos, por lo cual los investigadores sospechan que lucraban con personas con alguna patología.

Además de las detenciones de 23 personas, y la incautación de cocaína, marihuana y pasta base, los oficiales también descubrieron un búnker en Necochea al 1200, a media cuadra de una escuela.

Allí fueron detenidos dos de los hombres incautando casi 400 gramos de cocaína en piedras, marihuana, bicarbonato de sodio para rebajar. En el lugar también fue secuestrado un auto Citroën C4 y un router.

Los investigadores también allanaron una finca lindera, donde detuvieron a una mujer.

Todos los detenidos fueron llevados a Alcaidías de la Policía de la Ciudad, al igual que todo lo decomisado.