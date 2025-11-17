Lo emboscaron por la espalda, lo atacaron a piñas y le pegaron patadas en el piso para robarle el celular

Dos delincuentes fueron detenidos en las últimas horas en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba tras golpear salvajemente y asaltar a un joven en plena calle.





Los asaltantes cayeron luego de ser identificados por el sistema de videovigilancia 911. El hecho se registró en la intersección de Santiago Temple y Belgrano, donde las cámaras captaron el momento en que ambos sospechosos golpeaban a la víctima con piñas y patadas y la tiraron al suelo para robarle su teléfono celular antes de escapar.

A partir del seguimiento realizado desde el centro de monitoreo, móviles policiales fueron alertados y desplegados en la zona. Minutos más tarde, en Turrado Juárez y Richardson, los uniformados lograron recuperar el dispositivo robado.

Los dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia junto con el teléfono incautado.