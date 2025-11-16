Una jubilada de 75 años amenazó con matar a un vecino por una medianera

La construcción irregular de una medianera derivó en una causa por tenencia ilegal de arma de fuego en Mar del Plata.

Todo comenzó con la denuncia de un hombre en contra de su vecina de 75 años con quién mantenía un conflicto por la edificación de una pared divisoria. La jubilada había amenazado con matarlo en caso de seguir reclamando.

Personal de la Comisaría Cuarta allanó el domicilio ubicado en Victoriano Montes al 3100. Dentro de la casa encontraron una Bersa calibre 40, otra pistola calibre 9mm, una GMV calibre 22 y un revólver Pucara calibre 38 Spl.

La mujer poseía 223 municiones de diversos calibres y tenía todo el armamento cargado y listo para usar. Si bien no fue detenida se le formó una causa.