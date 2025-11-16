Robó una 4x4 con un inhibidor, aceleró a fondo para escapar y terminó chocando

Al volver de hacer las compras, un hombre de 50 años se sorprendió al ver que su camioneta ya no estaba donde la había estacionado, en Lope de Vega e Independencia.

Minutos después de hacer la denuncia, operadores del centro de monitoreo encontraron al vehículo huyendo en sentido hacia Tigre.

Al dar la voz de alto, el delincuente, un joven de 19 años, aceleró a fondo para escapar dando lugar a una vertiginosa persecución. Instantes después, el ladrón terminó chocando contra un coche estacionado.

Una vez alcanzado por los efectivos se resistió al arresto y agravió a los policías. Al ser requisado le encontraron un inhibidor electrónico de cierres centralizados, un par de guantes y un largo destornillador.

En ese sentido, el joven, que quedó a disposición de la Justicia, es sospechado por otros hurtos similares en San Isidro.