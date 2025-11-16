¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Robó una 4x4 con un inhibidor, aceleró a fondo para escapar y terminó chocando

Un delincuente de 19 años fue detenido luego de sustraer una Toyota Hilux en San Isidro e intentar fugarse hacia Tigre. Además del dispositivo electrónico, portaba un par de guantes y un largo destornillador.
 

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 09:27

Al volver de hacer las compras, un hombre de 50 años se sorprendió al ver que su camioneta ya no estaba donde la había estacionado, en Lope de Vega e Independencia. 

Minutos después de hacer la denuncia, operadores del centro de monitoreo encontraron al vehículo huyendo en sentido hacia Tigre. 

Al dar la voz de alto, el delincuente, un joven de 19 años, aceleró a fondo para escapar dando lugar a una vertiginosa persecución. Instantes después, el ladrón terminó chocando contra un coche estacionado. 

Una vez alcanzado por los efectivos se resistió al arresto y agravió a los policías. Al ser requisado le encontraron un inhibidor electrónico de cierres centralizados, un par de guantes y un largo destornillador. 

En ese sentido, el joven, que quedó a disposición de la Justicia, es sospechado por otros hurtos similares en San Isidro.

