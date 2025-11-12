La trampa del semáforo: metió la mano por la ventanilla para robarle a un automovilista y le salió mal

Un delincuente fue detenido en las últimas horas en el barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar elementos del interior de un auto detenido en un semáforo.

El hecho ocurrió sobre calle Marcelo T. de Alvear al 2100, donde personal policial, alertado por el operador del sistema de videovigilancia 911, observó a tres individuos merodeando un vehículo Citroën C4 Lounge.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, se logró la aprehensión de uno de los presuntos ladrones, mientras que los otros dos lograron escapar.

El detenido, un hombre mayor de edad, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.