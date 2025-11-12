¿Un villano tecnológico?: Llegó el primer adelanto de Toy Story 5, la película que se estrenará en junio del 2026

La película tiene su estreno mundial programado para el jueves 18 de junio de 2026, prometiendo encender la nostalgia de los adultos y capturar a las nuevas generaciones.

El adelanto confirma que la historia se centrará en el universo de la niña Bonnie, pero con un giro inesperado: el nuevo "villano" es una tablet llamada Lilypad. La cinta promete una aventura llena de humor, nostalgia y una dosis de tecnología que pondrá a prueba a los viejos amigos.

Con este enfoque, “Toy Story 5” buscará transmitir un mensaje actual sobre cómo la tecnología modifica la forma en que los niños interactúan con sus juguetes en la era digital.

Para esta nueva entrega, el reparto de voces originales ya fue confirmado, asegurando la continuidad de sus protagonistas más queridos.

-Tom Hanks como Woody

-Tim Allen como Buzz Lightyear

-Joan Cusack como Jessie

-Tony Hale como Forky

Según la sinopsis oficial, Lilypad —con la voz de la actriz Greta Lee — es un “smart toy” que complica las misiones de Woody y compañía, enfrentándolos a los desafíos del mundo digital.

“Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”, detalla el adelanto.

Los directores Andrew Stanton, responsable de clásicos como WALL-E y Buscando a Nemo, y la codirectora Kenna Harris, destacaron el reto y la emoción detrás de este nuevo capítulo.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, expresaron en un comunicado.

Cabe recordar que han pasado siete años desde que Toy Story 4 se estrenó en 2019, cerrando lo que muchos creían era el último capítulo de la historia.

El regreso de Toy Story se enmarca también en un contexto especial: la franquicia celebra su 30 aniversario. La primera película se estrenó en 1995, revolucionando la animación al convertirse en el primer largometraje completamente digital.

Cuatro años después llegó Toy Story 2 (1999), consolidando su éxito, mientras que Toy Story 3 (2010) fue nominada al Óscar como Mejor Película. Finalmente, Toy Story 4 (2019) obtuvo la estatuilla a Mejor Película Animada, reafirmando el legado de Pixar.

En agosto de 2024, durante la exposición D23 de Disney, Pixar adelantó algunos detalles sobre esta quinta entrega, centrada en la relación entre los juguetes clásicos y las nuevas tecnologías que capturan la atención de los niños de hoy.

Según los productores, el guion aborda “la lucha por seguir siendo relevantes en una era donde el juego físico se mezcla con lo digital”.