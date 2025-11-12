"No quiero ser ‘una carga’, me quiero sentir bien físicamente”: La confesión de Lionel Messi sobre su participación en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a expresar su deseo de jugar el Mundial 2026, su sexto con la Selección Argentina, siempre y cuando llegue en buenas condiciones físicas a la competencia, que empieza el 11 de junio de 2026 y termina el 19 de julio.

“Obviamente que el Mundial me ilusiona, es especial jugar con la Selección. Más después de haberlo ganado también. Pero no quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, expresó Lionel Messi en una reciente entrevista.

A la hora de explicar los motivos, Messi argumentó el formato de la liga donde milita, la MLS, que tiene un calendario distinto al de las ligas europeas: “La temporada nuestra es diferente a la de Europa, nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio. Pocos partidos hasta llegar al Mundial. Veré en el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar”.

“El Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencias. Estoy ilusionado, pero lo voy llevando día a día”, sentenció Leo. Messi no ha sufrido lesiones importantes a lo largo de su carrera y su físico y profesionalismo le han permitido no ausentarse seguido de los partidos: sin ir más lejos jugó todos los minutos del anterior Mundial.

Sobre su futuro, Messi fue contundente: "En el momento que vea que me cuesta o que no disfruto, será el momento del final. Hoy por hoy lo disfruto y me siento bien”.

"Me imaginaba jugando toda mi vida en Barcelona":

Leo Messi dijo que "tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí".

Y agregó: “Todas las cosas que me llegan de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia. Y mucha emoción”.

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”, expresó.

Sobre su marcha del Barcelona dijo: "No me fui como imaginaba. Me imaginaba jugando toda mi vida en Europa, en Barcelona, y después venir para aquí como hice".

También se sincero sobre su paso por el PSG: “No lo pasé bien porque no me sentía bien con lo que yo hacía, con lo que me gusta hacer a mí, que es jugar al fútbol. El día a día… no me sentía bien”.

Por otro lado, el astro recordó la retirada de Jordi Alba: “No nos lo esperábamos. Nos cogió un día en el vestuario diciendo que iba a comunicar que se retiraba sin haberlo hablado antes. Fue de un día para otro”.

La vida de Messi en Miami:

Messi también destacó el cambio de vida que supuso la mudanza a Estados Unidos, y valoró las ventajas y desventajas que le ofrece jugar en Inter Miami: "Acá estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día. Es una vida muy similar a la que hacía en Castelldefels, con la ciudad cerca, el colegio de los niños muy cerquita también, todo a mano. Vivimos alejados de la ciudad, Miami es hermosa pero a nivel de tráfico es pesado".

"Disfrutamos de otra manera, más relajado, sin tanta presión, sin la obligación de ganar y conseguir todos los objetivos, aunque lo siga queriendo. Eso hace que se viva más relajado y que podamos disfrutar de la familia, de los chicos, de poder venir a los entrenamientos, estar mucho más tiempo del día a día en casa, no pensar tanto en fútbol. Eso te hace vivir de diferente manera, me pasaba muchas veces que el resultado y el día a día me controlaba un poco los ánimos. A veces llegaba malhumorado a casa. Así que estamos bien acá", añadió el número 10 sobre las exigencias en el club.

Sin embargo, el campeón del mundo también remarcó que su nivel de autoexigencia y su hambre competitivo no bajaron por el momento de su carrera que atraviesa: "Es lo que hice toda mi vida de chiquito, lo que apasiona y lo que me gusta: jugar al fútbol y competir. No me gusta perder a nada, cada vez que entro a una cancha es para ganar o intentarlo. Era el desafío mío y de los chicos que jugaron".

"Llegamos a un club de muy pocos años, en pleno crecimiento. Era llevarlo a que sea un club competitivo, que pelee por los títulos y acompañe en el crecimiento. Estoy feliz de cómo se dieron estos años, y en la cancha, mientras que me sienta bien físicamente, voy a seguir haciéndolo de la misma manera, intentando competir y ganar dando lo máximo siempre. En el momento en que me cueste dentro de la cancha y no lo disfrute será el fin, pero hoy lo disfruto y me siento bien", concluyó.