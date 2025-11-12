Manoseó a una adolescente de 17 años cuando volvía del colegio y le quiso levantar la pollera para abusarla en plena calle

Una adolescente de 17 años fue manoseada por un hombre en plena calle en la localidad bonaerense de Temperley cuando regresaba del colegio. El agresor intentó levantarle la pollera para abusarla.

El hecho ocurrió cerca de las 14, a plena luz del día, sobre la calle General Iriarte, cuando la joven caminaba de regreso del Instituto Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Fonrouge y Pirovano, en la zona de Lomas Este.

Según relató una vecina y madre de un compañero de la víctima, el agresor comenzó a seguirla de manera sigilosa y, antes de llegar a la esquina de Zuviría, aceleró el paso para alcanzarla. En ese momento intentó levantarle la pollera y tocarla por la fuerza.

La adolescente reaccionó, enfrentó al abusador y lo increpó a los gritos. El atacante huyó del lugar y es intensamente buscado por la Policía.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron entregadas a la Policía. La familia de la joven radicó la denuncia en la comisaría local, y el sospechoso ya fue identificado a partir de las filmaciones.