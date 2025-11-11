Brutal asalto a una familia en Ciudad Evita: una mujer mayor terminó con un ataque de nervios en el piso

Cuatro delincuentes armados y con el rostro cubierto asaltaron a una familia en la localidad bonaerense de Ciudad Evita y provocaron una crisis nerviosa a una mujer mayor, que fue sorprendida cuando salía de su casa a bordo de su camioneta.

El hecho ocurrió en la puerta de una vivienda ubicada partido de La Matanza, cuando la víctima fue abordada por los ladrones que, a punta de pistola, la obligaron a descender del vehículo.

Al advertir la situación, la mujer comenzó a gritar y tocar bocina en busca de ayuda, hasta quedar paralizada por el miedo al volante. Un familiar logró asistirla y ayudarla a bajar, mientras los asaltantes se apoderaban del rodado y huían del lugar.

La víctima quedó tendida en la vereda con una fuerte crisis nerviosa y fue contenida por sus allegados.

La policía inició un operativo cerrojo en la zona y analiza las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes, quienes continúan prófugos.