"Que nos ayude y que no nos boicotee": El pedido de Patricia Bullrich a Victoria Villarruel

“Ha sido de distancia”, expresó Patricia Bullrich respecto al vínculo entre el Gobierno y la vicepresidenta, aunque anticipó que el oficialismo le pedirá que “ayude y no boicotee” la agenda legislativa en el Senado.
“La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia… ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarruel está en ese lugar… nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee”, expresó Bullrich.
La senadora electa afirmó que esa distancia no es exclusiva con ella, sino que “ha sido de todo el Gobierno”, aunque reveló que tiene previsto mantener una reunión con Villarruel el próximo viernes al mediodía.
“Me llamó el secretario parlamentario. Yo justo tengo que ir a hacer unos trámites. Me dijo que la vice quería hablar conmigo. El viernes al mediodía tengo una reunión con ella”, relató Bullrich en una entrevista. Consultada sobre si creía que la vicepresidenta iba a “colaborar” con los planes del oficialismo en el Senado, la ministra respondió: “Yo creo que sí. Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles”.
Por otro lado, y ante la consulta sobre la posibilidad de ser candidata a jefe de Gobierno, la funcionaria fue contundente: “Tengo una responsabilidad y una tarea que tengo que cumplir”.
Paralelamente aclaró la relación con Mauricio Macri: “Hubo una alianza política”.
Las reformas a tratar en extraordinarias:
Por otra parte, Bullrich ratificó la intención del oficialismo de avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos.
“Creo que se insistirá con Ficha Limpia, quedó pendiente… recuerdo que estaba convencida que se votaba pero no se votó y fue una decepción. Me llamaban y me preguntaban ‘¿qué hicieron?’, pero nosotros no sabíamos nada… qué sé yo qué pasó… fue muy feo”, relató.
La ministra recordó que durante la campaña electoral se había comprometido a impulsar la iniciativa y lamentó la frustración generada en la ciudadanía cuando el proyecto no fue tratado: “A la gente le interesa mucho. Quedó desencantada cuando no se aprobó. Yo recuerdo como el día de hoy… eran como las doce de la noche, estábamos en casa mirando la tele, todos convencidos de que se votaba, y no se votó. Y fue una decepción”.
En este marco, la funcionaria admitió que "tuvimos mucha inestabilidad política". Por otro lado, apuntó contra la oposición por la imposibilidad de sancionar leyes: “No podemos permitir lo que nos pasó este año, donde estuvimos 6 meses de dinero de bolsillo de la gente, de los empresarios por la inestabilidad política. Todo lo que estaba planificado se retrasó porque tuvimos inestabilidad política. Voy a tratar de reconstruir la mayoría que nos permita sacar la modernización laboral e impuestos más bajos“.
“Las elecciones provinciales siempre tienen un peso del oficialismo muy fuerte", concluyó al analizar los resultados electorales.