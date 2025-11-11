Una ciclista de 20 años fue embestida por un auto que la arrastró sobre el capot y sobrevivió de milagro

Una joven de 20 años que circulaba en bicicleta fue embestida por un auto en el barrio Empalme de la ciudad de Córdoba y sufrió un traumatismo de cráneo, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Junín y Mariano Boedo cuando un Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 34 años, atropelló a la ciclista que cruzaba la calzada.

Tras el impacto, la víctima fue arrastrada varios metros sobre el capot del vehículo y cayó violentamente sobre la vereda. Un servicio de emergencias la trasladó al hospital de Urgencias, donde fue atendida y más tarde dada de alta.

Dos adolescentes que se encontraban en la vereda, a pocos metros, resultaron ilesas y, según testigos, “se salvaron por poco” de ser alcanzadas por el vehículo.

Las cámaras del sistema de videovigilancia del 911 registraron el momento del accidente. La Fiscalía interviniente investiga las causas del hecho.