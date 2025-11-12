Motochorros protagonizaron un raid delictivo, chocaron cuando escapaban y se tirotearon con los vecinos

Dos motochorros que habían cometido una serie de asaltos en el conurbano bonaerense protagonizaron un violento episodio que terminó en tiroteo con un vecino en Ituzaingó.

El hecho comenzó en San Justo, donde los delincuentes, a bordo de una motocicleta, asaltaron a varios vecinos continuaron su raid delictivo hacia Ituzaingó.

En la huida, perdieron el control del vehículo y chocaron contra un auto en movimiento, para luego impactar contra otro que estaba estacionado sobre la vereda.

Vecinos que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarlos y solicitarles documentación por el siniestro. En ese momento advirtieron que se trataba de los mismos ladrones que habían sido vistos cometiendo robos minutos antes.

Uno de los vecinos —integrante de una fuerza de seguridad— se identificó y extrajo su arma reglamentaria cuando los sospechosos intentaron escapar. Se produjo entonces un intercambio de disparos que generó momentos de gran tensión en el barrio.