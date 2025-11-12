Robo y persecución a más de 100 kilómetros por la puerta de la Bombonera

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de La Boca a un delincuente de 18 años con 8 antecedentes penales por delitos de robo y robo en poblado y en banda que, a bordo de una moto, le había arrebatado un teléfono celular a una mujer en la vía pública.

Personal del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad recorría la zona cuando fue alertado por transeúntes sobre el robo de un celular a una mujer, en las inmediaciones de la avenida Patricios.

Luego de cometer el hecho, el ladrón se dio a la fuga, pasó por la puerta de la Bombonera y tomó por Aristóbulo del Valle, sentido avenida Almirante Brown.

En consecuencia, los efectivos emprendieron la persecución a más de 100 kilómetros por hora hasta que lograron dar con él en Almirante Brown al 700, donde lo redujeron e identificaron para confirmar en los sistemas que tenía antecedentes.

El detenido poseía varias detenciones previas desde el 2022 por robo, hurto y robo en poblado y en banda.

Cuando fue requisado en presencia de testigos, los efectivos hallaron el celular que anteriormente había robado.

Se consultó con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 63, a cargo del doctor Peluffo y ante la Secretaría 81 del doctor Polverini, y se dispuso la detención del delincuente, además del secuestro del teléfono y de la moto Yamaha XTZ Lander 250, la cual tenía el sistema de arranque violentado y estaba a nombre de otra persona, por lo que podría haber sido robada.