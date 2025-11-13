”No adheriste al Pacto de Mayo, al RIGI, a la Ley de Reiterancia y ¿te autopercibís excluido?”: Diego Santilli salió al cruce contra Axel Kicillof

Luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, le pidiera a Diego Santilli una reunión para reclamarle los fondos a Nación para “retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, el flamante Ministro de Interior respondió en un duro mensaje y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof. Señaló que el mandatario no adhirió al Pacto de Mayo ni al RIGI y cuestionó que se "autoperciba excluido".

"No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?", lanzó Santilli en su cuenta de X y reclamó "coherencia".

En ese sentido, agregó: "No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio", lanzó y preguntó: "¿O tenés que pedirle permiso a CFK?".

A su vez, compartió un recorte hablando desde la Casa Rosada luego de reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, donde remarcó: "Yo creo que hay que ser coherente en la vida. No tener doble personalidad. Estoy citando a todos los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. La provincia de Buenos Aires no participó, no adhirió al RIGI, ni a la ley de reiterancia, ni a la ley antimafias y así sucesivamente. No escriban una cosa en redes y hagan otra en público. ¿Acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner para tomar una decisión?", expresó en la misma línea.

Santilli le respondió a Carlos Bianco:

El mensaje de Santilli llega luego de que el ministro de Gobierno de la Provincia publicara en redes sociales: "En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli -Diego Santilli- para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", informó Bianco desde su cuenta de X".

El ministro de Interior respondió de manera irónica: "Dale Carli, gracias! Tomo nota".

Bianco también afirmó previamente que “el Gobierno nacional discrimina financiera, económica y políticamente a la Provincia”.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra sus pares "dialoguistas" por reunirse con la administración de Javier Milei para "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

“Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, aseguró Kicillof.

A su vez, arremetió: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

Kicillof hizo alusión a las reuniones que mantuvo Milei con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros, con el objetivo de construir consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.