Salió de un comercio, se hundió la vereda y cayó a un pozo de 3 metros: dramático rescate de una mujer de 47 años

El personal del DUAR de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba,rescató a una mujer de 47 años que cayó a un pozo de tres metros de profundidad luego de que cediera una vereda.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un suceso ocurrido en Avenida Amadeo Sabattini al 2564, de barrio San Vicente.

Una mujer había salido de un comercio cuando el piso de la vereda cedió repentinamente, provocando que cayera a un pozo de aproximadamente tres metros de profundidad.

El personal especializado del DUAR acudió rápidamente al lugar y, con las técnicas adecuadas, rescató a la víctima, quien fue asistida por una ambulancia en el lugar. Tras ser revisada, no se encontraron lesiones de gravedad, aunque por precaución fue trasladada al Hospital Italiano para un control médico.