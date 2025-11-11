Un motociclista escapaba de la Policía a toda velocidad, cruzó en rojo y se estrelló contra una camioneta

Un motociclista que intentaba escapar de la Policía a gran velocidad chocó contra una camioneta tras cruzar un semáforo en rojo en la esquina de Pasco al 1700, en la localidad bonaerense de Temperley, y sufrió múltiples heridas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de la moto, que huía de un operativo policial, cruzó la intersección sin detenerse e impactó de lleno contra un utilitario que circulaba con luz verde. Por la violencia del golpe, el motociclista cayó sobre el asfalto, donde fue asistido por transeúntes y personal de emergencia.

El hombre sufrió politraumatismos y fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital, donde permanece fuera de peligro y en recuperación.

Vecinos de la zona aseguraron que ese cruce “es uno de los semáforos con más accidentes de Lomas” y que “los choques casi siempre tienen como protagonistas a las motos”.

Efectivos policiales que arribaron al lugar desviaron el tránsito y colaboraron en el operativo de asistencia. La ambulancia llegó pocos minutos después del accidente para trasladar al herido al hospital.