Policías camuflados entraron en un camión de mudanzas a la villa 1-11-14 y encontraron droga escondida en ladrillos

El Clan Villalba, la banda narco que se había adueñado del negocio de la droga tras el desmembramiento del temible Clan Marola, fue desbaratado por la Policía de la Ciudad.





Efectivos camuflados en un camión de mudanza entraron a la villa 1-11-14 de Flores y detuvieron a seis integrantes, entre ellos su cabecilla, en media docena de allanamientos.

Más de 2 mil dosis de cocaína y pasta base, por valor de 16 millones de pesos, fueron secuestradas en los procedimientos llevados a cabo por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad.

Desde junio último los detectives de Antidrogas venían trabajando en la causa que lleva la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin.

Estos procedimientos se complementan con los múltiples operativos realizados desde que la Policía de la Ciudad se hizo cargo de seguridad en el barrio 1.11.14 hace menos de un año.

El clan Villalba, llamado así en referencia a su líder, de 38 años y uno de los aprehendidos durante los procedimientos, se apropió de los dominios de la venta de drogas en la llamada Calle 10, de las torres del Barrio Ricciardelli, uno de los sectores del Barrio 1-11-14, luego de que fuera desarticulado el clan Marola, tal como se la denominaba a la familia compuesta por un matrimonio y sus cinco hijos que se filmaban y fotografiaban armados y disparando al aire, rodeados de sus “soldaditos”. Los Marola tenían en vilo a gran parte del barrio, a cuyos vecinos amenazaban para que dejaran sus casas y convertirlas en búnkeres.

El fin del dominio de los Marola se produjo con un vasto procedimiento realizado en mayo de 2023, donde terminaron detenidos los integrantes de la banda.

Con el tiempo, otro grupo se apropió de la venta de drogas, liderado por el tal Villalba, en la misma zona de las Torres del Ricciardelli, pero sin la propaganda beligerante que a través de las redes hacían sus antecesores.

Sin embargo, los oficiales de la División Antidrogas Sur y la UFEIDE avanzaron desde junio para terminar también con el nuevo clan del narcomenudeo en la zona.

Tras las tareas de investigación, la fiscalía solicitó seis allanamientos en los barrios Ricciardelli e Illia, que fueron ordenados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 8, a cargo de la Dra. Natalia Molina.

Dos hombres, entre ellos el cabecilla, y cuatro mujeres fueron detenidos, y se secuestraron casi 900 gramos de cocaína, algunos con el sello del Delfín, que hace referencia al llamado Patrón del Norte, 250 de pasta base, 304 envoltorios listos para la venta, marihuana, municiones calibre 9 milímetros, celulares y elementos de fraccionamiento.

Uno de los allanamientos, sobre la calle 10, se realizó en el aguantadero y lugar de venta, donde fue detenido uno de los hombres.

El valor estimado de la droga secuestrada asciende a más de 16 millones de pesos, equivalente a unas 2.000 dosis entre cocaína y pasta base.