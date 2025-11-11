Polémica por más acosos en Roblox: en Mendoza una madre denunció que le pidieron fotos desnuda a su hija de 8 años

Cristina Carrasco declaró que su hija, una pequeña de 8 años, fue víctima de un intento de extorsión sexual en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió en Coquimbito, en el departamento de Maipú y se dio a conocer luego de que la madre de la víctima hiciera la denuncia y contara el hecho en un programa radial. Según expresó, la menor fue contactada a través de la plataforma de videojuegos Roblox y luego por Facebook Messenger, donde un perfil que simulaba ser una niña de 12 años inició un vínculo que derivó en situaciones de grooming y extorsión.

Carrasco detalló que su hija pasaba varias horas jugando con amigos en el entorno digital de la plataforma.

Como ocurre con frecuencia en ese juego, los niños comparten códigos para acceder a servidores privados. En ese contexto, la madre supone que alguien pudo haberla contactado. “Lo que veía es que ellos, cuando jugaban en Roblox (porque juegan mucho), se pasaban códigos para que se metan en servers privados, que son lugares donde juega solo un grupo. Pienso que por ahí, cuando les pasaban los códigos y los datos para meterse en ese server, la deben haber contactado y le deben haber pedido más datos”, comentó a la prensa.

Todo empezó un domingo a la mañana. Un perfil que se presentaba como una nena de 12 años envió un mensaje por Facebook Messenger. La conversación fue cálida y fluida. Para ganarse la confianza de la menor, la supuesta niña compartió fotos de una hermana. Con el correr de los mensajes, apareció la promesa de entregar Robux, la moneda virtual de Roblox, a cambio de fotos personales. Al principio, las imágenes requeridas eran inocentes. Pero pronto las exigencias subieron de tono.

“A mi hija con 8 años le encanta sacarse fotos. Él le decía: ‘Ay, qué linda, muy bien’. Pero luego siguió: ‘Por los Robux que te ofrezco tienen que ser fotos más jugadas’”, explicó Carrasco. El acosador comenzó a pedir fotos de cuerpo entero y luego solicitó que se levantara la remera. En un momento, el perfil envió una imagen de una niña completamente desnuda, acompañada de una exigencia directa: recibir una foto similar.Frente a esta situación, la menor se alarmó y acudió a su madre. Fue entonces cuando el contacto se tornó amenazante. El agresor pasó de la seducción a la extorsión. “Tengo tus fotos. Si no me pasás las fotos que te pedí, les voy a pasar lo que vos ya me mandaste a esos contactos”, amenazó. La niña vio cómo, en la pantalla, aparecían los nombres de su madre y otros familiares extraídos de Facebook. El miedo se instaló de inmediato. La nena dejó de jugar online y, desde entonces, teme volver a conectarse.

Carrasco actuó rápidamente. Aunque no acudió a las autoridades escolares, conversó con otras madres y realizó la denuncia en la fiscalía. Allí le indicaron que no borrara los mensajes ni las imágenes y que hiciera capturas de pantalla de todo el contenido. “Me dijeron que tomara captura de pantalla de todos los mensajes, que los guardara y que no borrara nada en el teléfono porque se iban a contactar desde Investigaciones para ver el tema”, explicó.

Desde el Ministerio Público le confirmaron que ese tipo de casos está creciendo y que, aunque el de su hija pudo ser advertido a tiempo, la situación suele ser más crítica cuando las víctimas son adolescentes.

“La verdad es que yo no sabía lo que era el grooming. No sabía que se llamaba así ni qué era. Y después que me pasó empecé a investigar, pero yo antes no sabía bien, no le sabía poner nombre al delito y no sabía bien de qué se trataba”, reconoció la madre.

Según el fiscal, que tomó conocimiento del hecho, cuando los vínculos se establecen con adolescentes, el riesgo es mayor, ya que muchos no informan a sus padres por temor o vergüenza y pueden acceder a demandas mucho más graves e incluso a extorsiones económicas.

Hasta ahora no se ha identificado al responsable del perfil que inició el contacto. La causa está en etapa investigativa y la información obtenida en el dispositivo será clave para avanzar.

Bloquearon Roblox en todas las escuelas de Mendoza:

El Ministerio de Educación, Infancia y Cultura a través de la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Dirección de Acompañamiento Escolar definió bloquear Roblox de las escuelas de toda la provincia ya sean de gestión estatal o privada.

Esta medida está en sintonía con la decisión tomada por otras provincias como Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. La medida en Mendoza ya se encuentra en aplicación.

La DGE le solicitó a los proveedores de Internet aplicar un filtro especial en las redes educativas para prevenir y aplicar una política de acompañamiento digital justamente por los peligros que se están advirtiendo a partir de este ecosistema online.