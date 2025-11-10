“Nos llamaron para ir a cantar”: La revelación de Ale Sergi sobre el cover de Miranda! que hizo Dua Lipa en River

El integrante de la banda pop Miranda!, Ale Sergi, compartió toda su alegría por la versión que Dua Lipa hizo el pasado sábado, en uno de sus shows que tuvo lugar en el estadio de River, de la canción argentina.

Incluso, el artista aseguró que existió un ofrecimiento para cantar junto a la cantante británica en el show, algo que finalmente no se concretó.

"Estoy muy contento, muy movilizado", aseguró el músico, en una entrevista radial.

Y luego detalló: "En realidad hace dos semanas nos habían llamado para ver si podíamos ir a cantar, pero nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos 'bueno, nada, nos la perdemos'". Miranda! se presentó el sábado en el Claro Arena de Santiago de Chile con su nuevo espectáculo “Nuevo Hotel Miranda!”, que repetirán los días 22 y 23 de noviembre, y 20 de diciembre en Ferro.

"Ese día del concierto, cuando nos estábamos preparando para nuestro show, vimos un par de videos que la habían tocado en la prueba de sonido. Igual no quisimos cantar victoria", contó Ale Sergi, que reconoció que no sabía si luego de que ellos rechazaran la invitación para estar presentes en River, Dua Lipa igual iba a cantar Tu misterioso alguien.

"Nosotros queríamos que la cante igual, buenísimo, porque no podíamos cancelar, ya teníamos otro compromiso", explicó.

Finalmente, tras el show que dieron en Santiago de Chile, Ale Sergi tomó conocimiento que finalmente la británica sí había cantando en su show su tema. "Juli (Gattas) me vino a dar un abrazo. '¿Qué pasó?' 'No, por lo de Dua Lipa'. '¿En serio la canto?' ¡Qué bueno! No lo podíamos creer".

Además, el ex jurado de La Voz Argentina valoró la versión que hizo Dua Lipa de la canción.

"Lo valoro un montón. Re escucharon el tema, hicieron el arreglo... También que hagan eso en cada país que van, que hagan un tema del lugar. También es lindo que a todo el mundo le pareció bien. Estamos teniendo un año re lindo. Es una canción que ya la han cantado (Andrés) Calamaro, Luck Ra y ahora Dua Lipa. Me pone re contento", señaló Ale Sergi, recordando la versión de Tu misterioso alguien -tema de 2009- que hizo Calamaro en 2023 para el disco el Hotel Miranda! y la reciente versión en cuarteto que Ale y Juliana Gattas hicieron con el cordobés.

Vale destacar que en su primer show en River, el día viernes, Dua Lipa hizo un cover de De música ligera, canción de Soda Stéreo.

Finalmente, Ale Sergi reconoció que le escribió "20 millones" de DM (mensajes directos) vía Instagram en agradecimiento a Dua Lipa, sin embargo, hasta el momento no tuvo respuesta. "Estamos contentos, y lo único que pensamos es que fue una noche increíble y que todos lo hayan tomado con buena onda, con mucho cariño que haya cantando un tema nuestro", expresó el músico, que blanqueó que ahora con Juliana Gattas están pensando en "devolver la gentileza" y cantar un tema de Dua Lipa en alguno de los tres shows que tienen programados en Ferro.