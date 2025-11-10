“Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador”: Lionel Messi sorprendió con una visita al Camp Nou en Barcelona

Lionel Messi volvió a pisar el césped del espacio que lo vio crecer. El astro argentino, que viajó con destino a España para sumarse a la convocatoria del seleccionado argentino en Alicante de cara a la última fecha FIFA del año, se acercó hasta el Camp Nou y visitó el estadio de su querido Barcelona, que está en la etapa final de su remodelación para volver a abrir sus puertas, por primera vez desde su despedida del club.

En la noche del domingo, Messi se mostró en las afueras y también en el campo de juego del mítico recinto que vibró junto a él en recordadas jornadas por la liga de España y otras tantas en veladas históricas de la Champions League.

Tras la visita, decidió publicar un posteo en sus redes sociales en el que abrió la puerta de un posible regreso a Barcelona. Lo realizó acompañado de una serie de fotos en las que se ve una visita nocturna al estadio donde brilló durante dos décadas.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió Lio.

A Messi se lo observa completamente solo en las imágenes. No se ven a su alrededor dirigentes del club catalán ni gente de su entorno. También le encendieron toda la luminaria para que volviera a pisar el césped donde dibujó sus mejores gambetas y vea con nitidez el lento avance de las refacciones. El Camp Nou fue su casa durante la mayor parte de su vida. Fuentes del club azulgrana le aseguraron a la prensa que el jugador se personó en el estadio y solicitó permiso para ingresar al Camp Nou, una petición que la entidad aceptó "sin ningún inconveniente".

Un rato después de la publicación de La Pulga, desde Barcelona reaccionaron con un posteo en sus redes sociales y dejaron en evidencia que no estaban tan al tanto de la situación. "Siempre bienvenido a tu casa, Leo", escribieron junto a una de las imágenes que había difundido el astro argentino.

Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución. La noticia tuvo impacto en todo el mundo y a los pocos días, entre lágrimas, Messi se despidió en una emotiva conferencia de prensa en las entrañas del recinto catalán.

¿Qué hacía la Pulga en Barcelona? Messi, que venía de anotar dos goles y entregar una asistencia el sábado con Inter Miami en el 4-0 a Nashville SC que rubricó el avance a las semifinales de conferencia en los playoffs de la MLS, viajó en las últimas horas a España para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina, que hace base en Alicante para jugar el amistoso de este viernes contra Angola, en Luanda, y realizar, después de que se cayera el partido en India, una “mini concentración” bajo el mando de Lionel Scaloni aprovechando la última fecha FIFA de 2025 y pensando en un 2026 que tiene al Mundial XL de Estados Unidos, México y Canadá remarcado en el calendario.