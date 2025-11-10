Una mujer de 38 años fue a un camping con su pareja y desapareció: detuvieron a su novio por femicidio

La Policía de Necochea busca intensamente a Débora Bulacio, una mujer de 38 años que desapareció el sábado a la noche mientras se encontraba en el camping Miguel Lillo junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, quien fue detenido por femicidio.

Según las primeras actuaciones, la pareja había llegado al camping para pasar unos días, pero en la madrugada del domingo se registró una fuerte discusión. El sereno del predio declaró que escuchó gritos y luego vio al hombre retirarse solo hacia la playa.

“Escuché una discusión ya de madrugada, después vi que el hombre se retiraba solo hacia la playa, mientras que a la mujer no la volví a ver”, relató el testigo al llamar al 911.

Personal policial y de Prefectura Naval realiza rastrillajes en la zona costera y en el interior del camping, donde se hallaron prendas con manchas que podrían ser de sangre y pertenencias que serían de la mujer desaparecida.

Débora Bulacio es oriunda de Villa Cacique-Barker, en el partido bonaerense de Benito Juárez.

Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años, fue detenido el domingo al mediodía cerca de la terminal de ómnibus de Necochea, cuando caminaba en dirección hacia la Ruta Provincial 86. La fiscalía a cargo del caso lo imputó por el delito de femicidio.