Sangrienta disputa entre bandas por el territorio y más de 40 balazos en una guerra narco que dejó varios heridos

Un violento tiroteo entre bandas dedicadas al narcomenudeo dejó varios heridos y decenas de vecinos aterrados en el barrio Libertador, de la localidad bonaerense de Billinghurst, donde los investigadores creen que los agresores intentaron tomar una vivienda para instalar un búnker de venta de drogas.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Los Cipreses y Las Palmas, donde un grupo de jóvenes que se encontraba en la vereda fue sorprendido por una ráfaga de disparos provenientes de una pistola calibre 9 milímetros “chipeada”, capaz de efectuar fuego automático como una ametralladora.

En total se contabilizaron más de 40 detonaciones y al menos un hombre vinculado a una de las facciones resultó herido, aunque continuó disparando desde el suelo, según puede verse en las imágenes que se viralizaron.

Los investigadores sospechan que se trató de una represalia o advertencia en el marco de una disputa territorial entre bandas que operan en la zona. “Me pegaron un tiro”, se escucha gritar a una de las víctimas en los videos registrados por testigos.

La Policía trabajó en el lugar bajo las directivas de la Fiscalía N° 10 del Departamento Judicial San Martín, que ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de vainas servidas.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque los pesquisas ya lograron identificar el tipo de arma utilizada y no descartan nuevos allanamientos en las próximas horas.