Manejaba con 1,60 gramos de alcohol, se cruzó a la mano contraria y chocó con un patrullero

En la localidad de Don Torcuato, un conductor que manejaba alcoholizado impactó de frente contra un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) que se encontraba llevando a cabo la recorrida correspondiente.





Las cámaras municipales registraron el choque que ocurrió en horas de la mañana sobre la Ruta 202 y la intersección de la calle Quintanilla.

El conductor del auto estaba completamente borracho, perdió el control, cruzó a la mano contraria e impactó de frente a la patrulla del COT.

Agentes de Tránsito y bomberos voluntarios arribaron para trabajar en el siniestro. Posteriormente, se le realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 1.6 g/l de alcohol en sangre.

Pese al fuerte impacto, no hubo heridos de consideración y ninguno de los involucrados en el choque debió ser trasladado a un centro de salud.