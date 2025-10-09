"No descarto ser presidente de la Nación": Dante Gebel confesó su deseo de entrar en la política si "se abriera la posibilidad"

A pocos días de su regreso televisivo con “La Divina Noche”, que se estrena el 11 de octubre al termino de La Noche de Mirtha por El Trece, Dante Gebel admitió que, "si se abriera la posibilidad", contemplaría ser candidato a presidente: "No lo descarto". De todas formas, aclaró que "no iría ni por el cobre, por el dinero, ni por el bronce, ni por el reconocimiento”.

"Si me lo preguntabas hace dos años digo 'no, ni loco'", aseguró, pero advirtió: "Si los que nos creemos medianamente honestos, si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos".

En ese sentido, Gebel sostuvo que "ni todos los periodistas son ensobrados, ni el fútbol está corrupto" y subrayó: "Hay políticos honestos, lo que pasa es que hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando".

"Si se abriera la posibilidad, yo digo si desde casi el anonimato pudimos hacer tanto", reflexionó el conductor de "La Divina Noche de Dante" y advirtió "la necesidad que tiene el país de que se le comunique bien".

A su vez, opinó que "la gente está llegando a un punto donde ya no importan los partidos políticos" y precisó: "No estoy hablando de outsider necesariamente, pero es como que ahora toda la gente está diciendo necesitamos una coalición, gente honesta, estamos hartos de gente corrupta".

Al respecto, consideró que "no habría otra forma" y remarcó: "Quien suba va a tener que armar una coalición, los honestos de cada partido. Hay honestos entre los libertarios, hay honestos entre los kirchneristas. Tiene que haber, aunque parezca una utopía, tiene que haber gente honesta del viejo partido radical".

"Me parece que no hay otra posibilidad que no sea esa", subrayó el además actor e influencer e insistió sobre una eventual candidatura presidencial: "Yo no lo descarto, si en un futuro se abre la posibilidad, yo creo que es un riesgo, lo sé, pero si uno no hace siguen los ineptos".

Una amistad que marcó un regreso:

Dante Gebel fue una pieza clave en el retorno de Mario Pergolini a la televisión. Sobre el tema, ambos conductores se refirieron al vínculo y Pergolini relató: “Mario tenes que volver, tenes que hacerlo, tenes que darte el gusto”.