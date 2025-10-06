Tienen entre 13 y 17 años, robaban autos y se mostraban armados en las redes: cayó la banda de los menores

Cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años fueron detenidos acusados de integrar una organización delictiva conocida como “La Banda de los Menores”, dedicada al robo de vehículos a mano armada en el sur del conurbano bonaerense.

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1ra de Berazategui y los menores fueron atrapados tras una serie de allanamientos de la DDI. en el marco de una investigación por robos reiterados de automotores cometidos en Berazategui y Avellaneda.

Durante los allanamientos, realizados en distintos domicilios de Dock Sud y Avellaneda, fueron detenidos un menor de 13 años, dos de 14, uno de 15 y el restante de 17. Otros dos sospechosos de 17 permanecen prófugos.

En los operativos se secuestraron tres revólveres calibre .22 y .32, municiones, dinero en efectivo, celulares, llaves de ignición y tuercas de seguridad de distintos vehículos, además de dos autos robados, un Volkswagen T-Cross y una Volkswagen Suran con pedido de secuestro vigente.

Según la investigación, los menores seguían a las víctimas en distintos rodados, las abordaban fuertemente armados y se apoderaban de los autos, que luego dejaban “enfriando” por algunas horas en zonas de Dock Sud o Isla Maciel antes de revenderlos o utilizarlos en otros delitos.

Los jóvenes también exhibían los vehículos sustraídos y las armas en redes sociales, lo que permitió a los investigadores identificarlos y determinar los domicilios donde operaban.

La banda fue desarticulada tras una persecución cinematográfica ocurrida el 30 de septiembre, cuando los sospechosos robaron una Toyota Hilux a una mujer en Berazategui y huyeron hacia la Ciudad de Buenos Aires. El seguimiento finalizó en Puerto Madero, donde fueron interceptados y detenidos.

Los menores cometieron al menos cinco robos en la zona. Irineo Ismael Antonio Manzo (45) fue asaltado a mano armada cuando ingresaba a su vivienda de la calle 123 al 600, en Berazategui. Tres delincuentes lo abordaron y le robaron su Volkswagen T-Cross marrón junto con sus pertenencias. El vehículo fue hallado más tarde abandonado en la avenida Ferrocarril Provincial y calle 845, en Quilmes.

En el segundo caso, Luis Alberto Miranda fue víctima de un robo agravado en la calle 9 entre 147 y 148, en Berazategui. A punta de pistola, los menores le sustrajeron su camioneta Volkswagen Amarok y huyeron del lugar. En el marco de la investigación, se secuestró un Volkswagen Suran gris con pedido de secuestro por robo, utilizado por los mismos delincuentes para cometer el hecho.

Durante tareas de seguimiento por el robo de la Amarok, la policía halló en Ayolas entre Héctor Sande e Intendente Beguiristain, Avellaneda, el Volkswagen Suran gris, que presentaba en sus cristales el dominio IMI288 y registraba pedido activo por robo automotor. Se estableció que ese vehículo fue usado por la banda para desplazarse durante el asalto.

Juan Cruz Arbilla fue abordado por tresmenores armados que se desplazaban en una moto BMW GS roja y gris. El hecho ocurrió en la calle 146 entre 7 y 8 de Berazategui. Los delincuentes le robaron su Peugeot 308 gris. el cual fue hallado tres días después.

En el último ataque, Anabelia de los Ángeles Geeman (36) fue interceptada por cuatro delincuentes armados en la intersección de la calle 13 y 150, en Berazategui. Le robaron su camioneta Toyota Hilux y se dieron a la fuga. Personal del Comando de Patrullas local inició una persecución que culminó en Puerto Madero, donde fueron detenidos cuatro integrantes del grupo.