Un bote sospechoso con más de 332 kilos de droga en las orillas del río Paraná: secuestraron un cargamento récord

Un cargamento récord de más de 332 kilos de droga fue secuestrado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Misiones, tras hallar un bote sospechoso con 14 bultos en las orillas del río Paraná.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco del operativo “Rotas Cadenas”, un despliegue de control fluvial y terrestre orientado a prevenir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.
Durante una patrulla de rutina, los prefectos detectaron una embarcación, parcialmente oculta entre la vegetación de la ribera, en la orilla del río Paraná.
Al aproximarse al lugar, los efectivos observaron que en su interior había numerosos bultos rectangulares, lo que despertó sospechas sobre su contenido.
Tras asegurar el perímetro, los agentes procedieron a revisar la carga y confirmaron que se trataba de paquetes de droga. En total, contabilizaron 14 bultos con más de 332 kilos de estupefacientes, según las pericias realizadas con la asistencia de personal especializado.
La droga fue secuestrada junto con la embarcación. Según las fuentes, el destino final del cargamento era el interior del país y los investigadores intentan determinar la ruta de distribución.