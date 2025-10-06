Un bote sospechoso con más de 332 kilos de droga en las orillas del río Paraná: secuestraron un cargamento récord

Un cargamento récord de más de 332 kilos de droga fue secuestrado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Misiones, tras hallar un bote sospechoso con 14 bultos en las orillas del río Paraná.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del operativo “Rotas Cadenas”, un despliegue de control fluvial y terrestre orientado a prevenir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.

Durante una patrulla de rutina, los prefectos detectaron una embarcación, parcialmente oculta entre la vegetación de la ribera, en la orilla del río Paraná.

Tras asegurar el perímetro, los agentes procedieron a revisar la carga y confirmaron que se trataba de paquetes de droga. En total, contabilizaron 14 bultos con más de 332 kilos de estupefacientes, según las pericias realizadas con la asistencia de personal especializado.