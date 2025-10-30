Sigue prófugo el joven de 18 años que discutió con un conocido en la calle y lo mató a quemarropa

Un joven de 18 años asesinó a quemarropa a un amigo con el que mantenía una discusión en plena calle en la localidad bonaerense de Hurlingham y luego escapó del lugar en una bicicleta de un cómplice menor de edad. Está prófugo.

El brutal crimen ocurrió en Bradley e Inés de Pons, generó conmoción entre los vecinos y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, Diego Eduardo Consencao, de 32 años, circulaba en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis (18) y un adolescente de 17. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, tras un intercambio de palabras vinculado a problemas previos entre ambos, Demichelis sacó un arma de fuego de una riñonera y efectuó un disparo a corta distancia.

Consencao intentó defenderse y forcejeó con el atacante para evitar que le disparara nuevamente, pero el agresor intentó gatillar por segunda vez sin éxito. Demichelis huyó en la bicicleta de su cómplice.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde fue intervenido de urgencia y quedó en estado reservado. Pero finalmente murió a raíz de las graves heridas.

Personal policial arribó minutos después y halló tres vainas servidas y un proyectil calibre .40, además de la bicicleta de la víctima tirada en el medio de la calle.

El joven de 18 años permanece prófugo, mientras que el menor que participó del hecho fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Demichelis tiene antecedentes por robo calificado y comparendo compulsivo, según dijeron fuentes de la investigación a este medio.