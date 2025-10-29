“¡Cerrá la puerta!”: violento asalto a una familia con su bebé en brazos

Una familia fue víctima de un violento robo a mano armada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando tres delincuentes encapuchados interceptaron a una mujer que se encontraba en su camioneta junto a su bebé.

El hecho ocurrió sobre la calle Colastiné, a espaldas del Museo Histórico y a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional 3, cuando los asaltantes descendieron de un Chevrolet Astra negro y, a punta de pistola, rodearon el vehículo familiar.

El hombre alcanzó a gritarle a su pareja que cerrara la puerta del rodado con llave, pero los ladrones lograron abrirla antes de que pudiera trabarla. En ese momento, la mujer fue encañonada mientras sostenía a su hijo en brazos, y los delincuentes le sustrajeron el celular y otros objetos de valor.

Los ladrones no pudieron llevarse la camioneta de la familia y escaparon rápidamente en el vehículo en el que habían llegado.

Vecinos de la zona señalaron que los robos violentos se repiten con frecuencia en ese sector de Virrey del Pino. En las últimas semanas se registraron hechos con características similares, incluso uno con un desenlace fatal en las inmediaciones de Colastiné y Esperanza.

Ante esta situación, los habitantes reclaman una mayor presencia policial y patrullajes constantes, especialmente en los barrios cercanos a la Ruta 3, donde los ataques suelen producirse a plena luz del día.