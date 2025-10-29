Le pegó piñas a su pareja en plena calle, la Policía frenó el ataque y detuvo al agresor

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de General Pacheco luego de agredir a su pareja a golpes de puño en plena vía pública.

El hecho fue advertido por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitió la rápida intervención policial y el rescate de la víctima.

Según informaron fuentes municipales, el episodio ocurrió durante la madrugada en la intersección de la Ruta 197 y Boulogne Sur Mer. Las cámaras del COT registraron una violenta discusión entre un hombre y una mujer, que derivó en un ataque físico. Inmediatamente, los operadores activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a los móviles que patrullaban la zona.

Efectivos del COT y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y asistieron a la víctima, mientras que el agresor fue reducido y trasladado a la comisaría de jurisdicción.

Las autoridades confirmaron que la mujer recibió contención y acompañamiento, en tanto el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Desde el municipio recordaron que ante situaciones de violencia por razones de género se puede llamar de manera gratuita al 144, disponible las 24 horas, los 365 días del año.