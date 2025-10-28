Motochorros asaltaron a un abogado a mano armada y le robaron su camioneta

Tres motochorros asaltaron a mano armada a un abogado de 48 años cuando llegaba a su casa en el barrio Termas Huincó de Mar del Plata y le robaron la camioneta. El vehículo fue hallado poco después, abandonado, sin faltantes.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Víctor, se disponía a ingresar a su vivienda luego de buscar una campera que había dejado en su camioneta Ford Raptor, estacionada sobre la vereda.

En ese momento, una moto con tres ocupantes se acercó por calle Soler a gran velocidad desde la avenida Edison. Dos de los delincuentes descendieron: uno de ellos apuntó con un arma y amenazó al abogado, mientras el otro le quitó la campera y las llaves del vehículo.

Tras el asalto, dos de los ladrones escaparon en la moto y el tercero huyó conduciendo la camioneta robada.

El rodado fue hallado minutos más tarde en una zona cercana, abandonado, sin daños ni faltantes. La víctima no sufrió lesiones, aunque denunció que los agresores lo intimidaron con un arma de fuego.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para identificar a los responsables a partir de cámaras de seguridad del barrio.