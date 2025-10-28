Una mujer discutió con un joven tras un choque y lo llevó en el capot de su auto durante 6 cuadras

Un insólito episodio de violencia vial se registró en Hurlingham, donde una mujer que iba con su hija de 2 años llevó en el capot de su camioneta a un joven de 20 años durante seis cuadras, luego de protagonizar un choque en la avenida Vergara.

El hecho ocurrió en la intersección de Vergara y Julio Argentino Roca, frente a las vías del ferrocarril Urquiza. Según el relato de los testigos, el joven, que manejaba un Fiat 147 azul, esperaba el cambio de luz en el semáforo cuando fue embestido por detrás por una camioneta Volkswagen T-Cross blanca.

“El auto de mi hermano estaba detenido en el semáforo en rojo cuando la camioneta lo chocó desde atrás. Él bajó para ver si la conductora estaba bien y le pidió los papeles del vehículo, pero ella le dijo que no los tenía”, contó Jeremías, hermano de la víctima.

Minutos después, y antes de que arribara la Policía, la mujer le propuso al joven acompañarla hasta su domicilio para entregarle la documentación. Sin embargo, ante la negativa del conductor, la mujer arrancó el vehículo y lo atropelló.

“Mi hermano se colgó del capot para que no escapara. Ella siguió manejando, incluso a contramano, por unas seis cuadras. Llegó hasta la calle Isabel de Maestro, donde otro automovilista se cruzó y logró detenerla”, relató Jeremías.

Durante el recorrido, el joven permaneció aferrado a los fierros del portaequipaje, parado frente al parabrisas, mientras la camioneta avanzaba a gran velocidad.

Cuando el vehículo finalmente se detuvo, efectivos policiales y una ambulancia acudieron al lugar. Tanto la conductora como el joven fueron trasladados a la comisaría 1ª de Hurlingham para tomar declaración.

Según informaron fuentes del caso, la situación se resolvió cuando el esposo de la mujer se presentó en la dependencia policial y retiró tanto a su pareja como al vehículo, comprometiéndose a enviar la documentación correspondiente por vía digital.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que analiza las cámaras de seguridad de la zona para determinar la secuencia completa del hecho.